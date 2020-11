Il Napoli cade in casa contro il Milan e scivola al sesto posto in classifica. Partita condizionata molto dall’espulsione di Bakayoko a metà ripresa, ecco nel dettaglio l’analisi della direzione di gara di Valeri:

Minuto 16: ammonito Bakayoko, il Milan chiede l’espulsione

Dopo un quarto d’ora di gioco viene ammonito Bakayoko per fallo su Saelemaekers. I calciatori del Milan protestano perchè vorrebbero l’espulsione diretta, ma considerato che il centrocampista prende la palla e successivamente pesta il piede dell’avversario, l’ammonizione era il provvedimento più giusto.

Minuto 20: avanti il Milan con Ibrahimovic

Cross di Theo Hernandez e gol di Ibrahimovic, così il Milan è passato in vantaggio dopo 20 minuti.

Minuto 47: giallo per Calabria

Giusta l’ammonizione a Calabria per aver allontanato volontariamente un pallone che Koulibaly voleva rimettere in gioco rapidamente.

Minuto 51: gomitata di Ibra a Koulibaly, per Valeri e VAR non c’è nulla

Episodio molto dubbio al 51′, quando in un contrasto aereo tra Ibra e Koulibaly lo svedese allarga troppo il gomito colpendo in testa il senegalese. Situazione al limite, almeno un‘ammonizione poteva starci, sebbene dalle immagini possa sembrare che l’attaccante rossonero vada a colpire volontariamente il difensore azzurro dopo aver preso posizione.

Minuto 54: raddoppia Ibrahimovic

Passano 3 minuti e il Milan va sullo 0-2. Stavolta il cross è di Rebic e ancora Ibrahimoivic punisce il Napoli di ginocchio, senza commettere irregolarità sui difensori azzurri.

Minuto 59: ammonito Rebic

Giallo anche per Rebic, che entra in ritardo ai danni di Politano e lo stende.

Minuto 60: ancora Ibra, ma stavolta è fuorigioco

Avrebbe potuto portarsi il pallone a casa Zlatan Ibrahimovic ma sull’assist di Rebic lo svedese è partito in fuorigioco prima di battere Meret per la terza volta. Gol annullato dal guardalinee.

Minuto 63: il Napoli accorcia con Mertens

Dopo pochi minuti i partenopei accorciano le distanze con Mertens. Il cross è di Mario Rui, partito in posizione regolare sul tocco di Zielinski.

Minuto 65: espulso Bakayoko

Al 65′ arriva l’episodio che cambia la partita. Doppio giallo per Bakayoko, che durante una ripartenza stende Theo Hernandez, partito in velocità. Dal replay sembra che il tocco del centrocampista sull’avversario non ci sia, ma si tratta di un contatto lieve e sufficiente per indurre l’arbitro ad estrarre il cartellino.

Ammoniti anche Kessiè, Rui e Castillejo

Dopo circa 10 minuti viene ammonito anche Kessiè. L’ivoriano allarga troppo il braccio in un contrasto con Petagna, non sembra essere però un fallo cattivo e pericoloso. Provvedimento forse eccessivo. Giallo poi per Mario Rui, che va a sgambettare volontariamente Bennacer dopo un fallo non fischiato ai suoi danni, e per Castillejo, che entra duro su Mario Rui.

Minuto 95: il Milan chiude il match sull’1-3

Al 5′ di recupero i rossoneri mettono il punto esclamativo con Hauge, entrato dalla panchina. Assist di Bennacer, inserimento e sinistro deviato prima da Meret e poi dalla traversa che si va ad insaccare in porta.

Di seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Valeri 6: Bravo a gestire i momenti di nervosismo in campo, giuste le due ammonizioni a Bakayoko, ma la gomitata di Ibrahimovic meritava almeno un’ammonizione.

Guardalinee 6: Nulla da ravvisare, se non la rete annullata giustamente a Ibra per fuorigioco.

VAR – Irrati 6: Anche qui nessun episodio da moviola tranne la gomitata dello svedese a Koulibaly. Non giudica l’intervento da rosso, e di conseguenza non richiama il direttore di gara al monitor. In effetti non si tratta di un clamoroso errore, ma quantomeno bisognava ammonire.