Napoli in Rosa: Arriva il primo punto e finalmente “comincia” il campionato

Non si fermano tutte le competizioni, la Serie A femminile continua e con lei anche il cammino del Napoli Femminile con la rubrica di MondoNapoli Live. In un mese dettato dal Covid 19 di cui il Napoli è stato vittima con 6 positivi e con allenamenti da casa. Ma le azzurre non si sono perse d’animo e sono scese in campo contro una delle contendenti al titolo, le rossonere della Giacinti. Con una prestazione fenomenale le azzurre sono uscite sconfitte da Cardito per 1-2 con la doppietta dell’attaccante della nazionale ma a testa alta e con la Goldoni che finalmente trova il primo gol in campionato. L’onore però non toglie l’ultima posizione alle azzurre che però adesso sono finalmente entrate nel campionato. Infatti oggi con una prestazione degna di nota sono riuscite a strappare un pareggio importantissimo per l’obiettivo salvezza contro il San Marino Academy Calcio. La partita è stata dettata da un equilibrio abissale tra le azzurre e le “straniere”, tantissime occasioni con anche un rigore imbarazzante assegnato al San Marino a cui ha risposto una parata straordinaria di Perez. Arriva il primo punto, secondo se non fosse per la sconfitta a tavolino assegnata dopo il pareggio per 1-1 con l’Inter, e la consapevolezza che da oggi bisogna provare a vincerle tutte per un finale di stagione più tranquillo e chissà se proprio la Goldoni non sarà la guida per le altre azzurre. Il futuro è tutto da scrivere ed il passato è da dimenticare.