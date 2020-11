TOP & FLOP – L’ultimo a gettare la spugna: è lui il migliore in campo per la nostra redazione

Un brutto Napoli perde contro il Sassuolo una partita che se fosse finita in parità non avrebbe tolto nulla alle due compagini. Al San Paolo gli uomini di Gattuso fanno male, creano e rischiano poco, ma il rigore cambia completamente la partita. In campo si salva Politano, in gran stato di forma, ma il migliore degli azzurri è il capitano di giornata Kalidou Koulibaly.

Il difensore senegalese è sempre puntuale negli anticipi e crea parecchi grattacapi anche in zona offensiva. Conferma la prestazione di Europa League dove si è imposto in un campo difficile e con un avversario in gran forma. Non basta però la sua prestazione a salvare la squadra, ma il capitano è l’ultimo ad abbandonare la nave.