Il Sassuolo compie l’impresa e si prende i tre punti al San Paolo contro un Napoli piuttosto in ombra. Tanti dubbi e tante situazioni al limite hanno caratterizzato il match e la direzione arbitrale di Mariani. Analizziamo le scelte di Mariani:

Minuto 24: non c’è fallo di mano di Koulibaly sul tiro di Raspadori

Al 24′ Raspadori calcia dal limite dell’area trovando il muro di Koulibaly. La palla passa tra il corpo e il braccio del senegalese, che probabilmente la tocca anche con l’arto ma non si può parlare di calcio di rigore perchè il difensore non aumenta il volume del corpo e si oppone regolarmente al tiro.

Minuto 34: manca un giallo ad Osimhen per simulazione

Dopo 10 minuti Osimhen salta Chiriches al limite dell’area e va giù chiedendo un fallo dell’ex difensore del Napoli. Il contatto però non c’è e il nigeriano andava ammonito per simulazione.

Minuto 42: contatto Lozano-Traorè, da rigore?

Molto dubbio l’episodio del minuto 42, quando Lozano si fa rubare il pallone da Traorè in area di rigore. Il messicano cerca di calciare la sfera ma va a vuoto, mentre il suo avversario va giù scatenando le proteste neroverdi. Lunedì scorso in Milan-Roma era stato assegnato un penalty dopo che Mancini aveva calciato l’area, con la caduta in area di un attaccante rossonero. In questo caso però un minimo di contatto tra la gamba di Lozano e quella di Traorè sembra esserci, ma ciò non impedisce all’attaccante del Sassuolo di continuare l’azione.

Minuto 49: fallo di Locatelli da Osimhen, il centrocampista rischia l’espulsione

Ad inizio ripresa viene ammonito Locatelli per fallo su Osimhen. I due vanno entrambi in scivolata alla ricerca del pallone, con il centrocampista neroverde che commette l’irregolarità ai danni del nigeriano. Il dubbio è su una possibile espulsione diretta, perchè l’ex Milan tocca la caviglia di Osimhen, ma poi ritira la gamba. Situazione al limite, ma poteva bastare anche soltanto il giallo.

Minuto 55: netto il rigore per il Sassuolo

Dopo pochi minuti Di Lorenzo provoca il penalty per gli ospiti commettendo fallo su Raspadori. Mariani non vede il pestone del terzino sul giovane attaccante neroverde ma dopo aver rivisto l’episodio al VAR decide per la massima punizione. Trasforma Locatelli dal dischetto.

Minuto 61: giusto il giallo a Manolas

All’ora di gioco Manolas entra in maniera totalmente scomposta su Locatelli a centrocampo e si prende un’ammonizione sacrosanta.

Minuto 90: ammonito anche Bourabia

Entrata dura di Bourabia su Mario Rui, arriva l’ammonizione.

Minuto 92: segna Manolas, ma c’è fuorigioco di Osimhen

Al secondo di recupero il Napoli pareggia con Manolas che insacca dopo il colpo di testa di Osimhen parato da Consigli e respinto dal legno. Ma il guardalinee annulla tutto per fuorigioco del nigeriano su assist di Mario Rui.

Proteste nel finale, ecco la ricostruzione:

Nel finale succede di tutto. Prima il Napoli protesta con veemenza per una trattenuta di Marlon su Osimhen, che però inizia e finisce fuori area. Sul ribaltamento di fronte c’è un tocco di mano di Manolas che, già ammonito, andava espulso. L’arbitro non se ne accorge e il Sassuolo va in gol con Maxime Lopez. Se il gioco fosse stato fermato, non sarebbe arrivato il raddoppio dei neroverdi. Ammonito poi Ospina per proteste.

Di seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Mariani 5: Giusto non concedere i due penalty nel primo tempo, ma quella di Osimhen è simulazione. Non vede il rigore per il Sassuolo, e al 95′ Manolas andava espulso prima del raddoppio neroverde.

VAR – Fourneau 7: Non ritiene Manolas (al 61′) e Locatelli da rosso. Decisivo quando segnala al VAR il penalty per il Sassuolo, e conferma il fuorigioco di Osimhen sulla rete del greco. Nella situazione finale non può intervenire.

Guardalinee 6,5: Gran chiamata sull’offside di Osimhen al minuto 92.