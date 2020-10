RIFLETTORI PUNTANTI – Trequartista col vizio del gol, il goleador inatteso del Sassuolo…

La redazione di MondoNapoli ogni giornata sceglierà un calciatore della squadra avversaria da tenere particolarmente d’occhio per la formazione azzurra. Oggi i riflettori si puntano sul gioiello in casa Sassuolo.



La trequarti è senza dubbio l’arma in più della squadra di De Zerbi con Berardi punta di diamante, anche se quest’ oggi vorremmo soffermarci su un giocatore che si è messo in luce in questo avvio di stagione e che risulta essere l’asso nella manica del tecnico neroverde: Filip Djuricic.



Il trequarti del Sassuolo è abile nello smarcarsi e farsi trovare pronto sotto porta con movimenti repentini alle spalle della difesa avversaria ma è anche un buonissimo tiratore dal limite. In questo inizio di stagione è già andato a segno per ben 3 volte in 4 partite assicurandosi il posto da titolare inamovibile nello scacchiere di De Zerbi.



Di Lorenzo è avvisato dal suo lato ci sarà l’arduo compito di attenuare la verve di Filip Djuricic cercando di non farsi trovare impreparati contro i movimenti studiati e ormai a memoria nel gioco del Sassuolo.