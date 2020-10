Dopo un brutto primo tempo il Napoli si porta a casa il derby campano contro il Benevento per 1-2. Partita con tanti falli in cui è dovuto intervenire anche il VAR, che ha annullato il gol del pareggio al capitano azzurro Insigne. Analizziamo nel dettaglio la direzione del signor Doveri:

Minuto 17: Osimhen segna ma è oltre la linea difensiva dei sanniti

Il guardalinee annulla giustamente il gol al nigeriano che parte in fuorigioco sul cross dalla sinistra di Mario Rui.

Minuto 22: Lozano chiede un rigore dopo un contatto con Foulon

Dopo 5 minuti il Napoli chiede un calcio di rigore per fallo di Foulon su Lozano. Il messicano riceva una palla alta e, dopo aver sbagliato il controllo perdendone di fatto il possesso, riceve una leggera spinta da parte del terzino avversario. Doveri decide di non intervenire, di conseguenza non lo fa neanche il VAR non trattandosi di un chiaro errore dell’arbitro. Situazione al limite, contatto leggero e a palla lontana. Giusto lasciar correre.

Minuto 30: regolare il gol di roberto Insigne

Tutto buono sul gol di Roberto Insigne, che batte Meret su assist di Lapadula.

Minuto 32: manca un giallo a Lozano

Al 32′ Lozano si fa prendere dal nervosismo e stende intenzionalmente Foulon. Doveri non estrae alcun cartellino, avrebbe dovuto farlo.

Minuto 45: ammonito Caprari per proteste

Negli ultimi minuti della prima frazione arriva un’ammonizione a Caprari che protesta per un fallo di mano di Insigne. Le lamentele saranno anche motivate, ma le proteste andavano sanzionate.

Minuto 48: secondo gol annullato al Napoli

Al terzo della ripresa arriva il pareggio di Insigne che però parte in posizione irregolare sull’assist di Ruiz. Si tratta di un fuorigioco di rientro non visto dal guardalinee, rete annullata dopo un check del VAR.

Minuto 57 ammonito Foulon

Altro giallo nel Benevento, se lo prende Foulon che entra nettamente in ritardo su Lozano.

Regolari entrambi i gol azzurri

In 8 minuti il Napoli la ribalta: prima Insigne con un gran sinistro da fuori che bacia la traversa e varca la linea per poi uscire fuori dalla porta, e poi Petagna su assist di Politano.

Minuto 85: ammonito Glik per fallo su Osimhen

Ammonito anche Glik che stende Osimhen, diretto in porta. Il nigeriano lo aveva saltato con un sombrero e molto probabilmente sarebbe arrivato a tu per tu con Montipò.

Minuto 96: giallo per Politano

All’ultimo secondo Politano concede l’ultima chance al Benevento commettendo fallo in scivolata su Letizia quasi al limite dell’area. Giusta l’ammonizione.

Di seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Doveri 6: Restano i dubbi sul presunto rigore su Lozano. Gestisce bene i momenti di tensione in campo e non commette gravi errori. Nel complesso si merita una sufficienza.

VAR – Valeri 6: Sul rigore chiesto dal Napoli non interviene, e le circostanze sembrano dargli ragione in quanto non si tratta di un chiaro errore di Doveri. Decisivo con il gol annullato a Insigne.

Guardalinee 6: Un gol annullato e un altro da annullare. Non semplicissimo vedere l’offside di Insigne, la sufficienza si può dare.