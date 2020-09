Moviola MN – Napoli a valanga, scintille nel finale dopo il 6-0 al Genoa

Tutto facile per il Napoli che batte 6-0 il Genoa rischiando qualcosina nel primo tempo e ammazzando la partita nella ripresa. L’arbitro del match, Juan Luca Sacchi, alla prima direzione stagionale, ha avuto vita facile, eccetto per qualche scintilla nel finale di gara. Analizziamo nel dettaglio l’arbitraggio:

Regolari i 6 gol azzurri

Al 10′ gli azzurri la sbloccano con Lozano che parte in posizione regolare su assist di Mertens. Dopo il primo tocco del messicano Marchetti respinge il pallone che però oltrepassa la linea di porta. Superfluo il secondo tocco del numero 11. Raddoppio ad inizio ripresa di Zielinski che finalizza una bella azione corale, mentre al 57′ è Mertens a calare il tris sfruttando un errore dei rossoblu. Circa 10 minuti dopo arriva la doppietta di Lozano, altro assist di Mertens e posizione regolare. Buone anche le marcature di Elmas e Politano.

Minuto 48: Pellegrini su Lozano, da giallo

Poco dopo il gol del raddoppio il Napoli conquista una punizione quasi al limite dell’area per fallo di Pellegrini su Lozano. Vista la zona di campo e considerando che si tratta di un pestone, seppur non clamoroso, poteva anche starci l’ammonizione.

Minuto 63: Fallo di Ghiglione su Hysaj, manca il giallo per l’esterno rossoblu

Al 63′ Hysaj scappa via a Ghiglione che lo stende. Sacchi non estrae il cartellino neanche in questa occasione, avrebbe dovuto farlo.

Minuto 91: scintille in area rossoblu, arrivano tre ammonizioni

Segnali di nervosismo nel finale con Masiello che strattona vistosamente Osimhen in area di rigore. Il nigeriano reagisce con un sbracciata, rischiando l’espulsione, ma l’arbitro ammonisce non trattandosi di una gomitata o qualcosa di simile. Giallo anche per il difensore del Genoa dopo le scintille con il centravanti azzurro. Giallo anche per Destro che nel frattempo aveva commesso fallo su Elmas con uno sgambetto praticamente volontario.

Di seguito le valutazioni di MondoNapoli:

Arbitro – Sacchi 6: Gestione dei falli non perfetta nel primo tempo, molto bene invece nella ripresa ma manca almeno un’ammonizione. Partita nel complesso agevole.

Assistenti e VAR 6: Nulla da ravvisare, arbitraggio senza intoppi.