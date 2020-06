Il Napoli passa in finale di Coppa Italia e supera l’Inter nel doppio confronto; nella partita di stasera, i protagonisti principali sono stati due: Maksimvic e Ospina. Il difensore serbo si conferma sempre più una certezza per la difesa partenopea, ha un’ottima intesa con Koulibaly e riesce ad anticipare su tutti i palloni alti i due attaccanti dell’Inter. Anche Ospina stasera si guadagna la palma di migliore in campo: nonostante l’errore sul calcio d’angolo e l’ammonizione negli ultimi minuti, il portiere colombiano mantiene a galla il Napoli con due super parate su Candreva ed Eriksen, dimostrando un’ottima reattività negli interventi.

Menzione speciale anche per coloro che hanno propiziato il gola del 1-1: stiamo parlando di Mertens e Insigne. Per il folletto belga questa è una serata storica poiché da stasera è il miglior marcatore di sempre dei partenopei ed aggiungere aggettivi su di lui diventa superfluo; questo goal porta, però, anche la firma del capitano, capace di bruciare Eriksen in velocità sul rinvio di Ospina e fenomenale nel servire un assist d’oro a Ciro Mertens.