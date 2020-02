Top&Flop, il migliore di Mondo Napoli è …

Vittoria importante questa sera del Napoli di Gattuso in casa dell’Inter per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Gli azzurri si impongono per 1 a 0, grazie ad una perla dello spagnolo Fabian Ruiz finalmente in grande spolvero dopo tanto tempo. Ecco i top e flop di MondoNapoli:

TOP: Sicuramente tra i Top questa sera Fabian Ruiz, protagonista del gol vittoria e non solo. Lo spagnolo è tornato sui livelli che tutti i tifosi azzurri sono abituati, nonostante una stagione molto difficile per il numero 8 azzurro questa sera ha dimostrato di essere una pedina importante nello scacchiere di Gattuso. Menzione per Elmas, che gioca tutti i 90′ in una posizione apparentemente non sua, però si diletta con numerose sovrapposizioni offensive. Il giovane con Gattuso sembra aver riscoperto un nuovo ruolo dove può finalmente esprimersi al meglio. Anche i due centrali di difesa devono essere menzionati per forza, Maksimovic e Manolas annullano le giocate offensive di Lukaku e Martinez.