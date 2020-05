Oggi, per il Napoli, è stato l’ottavo giorno di allenamento individuale, nel rispetto delle norme previste, al Training Center. Come riporta la società azzurra sul proprio sito ufficiale, la squadra ha svolto la sessione divisa in più gruppi.

In avvio – scrive la SSC Napoli – attivazione con circuito sviluppato in vari step. Successivamente seduta aerobica. In chiusura, invece, lavoro tecnico individuale col pallone completato da serie di esercizi con passaggi.