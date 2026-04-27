La Repubblica ed. Napoli: “Investimenti o austerity?”

Guarda al prossimo futuro della squadra cittadina La Repubblica che nell’ed. Napoli di stamattina titola: “Bivio Napoli, investimenti o austerity”. E ancora: “De Laurentiis – Conte: futuro in bilico“.
Infatti, mentre la stagione sportiva volge al termine senza troppe emozioni, con un Napoli fuori da tempo dalla lotta per il primo posto e sufficientemente tranquillo di centrare un posto in Champions, necessita gettare quanto prima le basi per la prossima annata.
Stagione tribolata quella che va a concludersi, tra risultati deludenti e problemi di gestione della rosa ed infortuni in serie. A breve il presidente dovrebbe incontrare Conte e definire se continuare insieme.
Stavolta la posizione del tecnico non è per nulla solida: di tanti aspetti – magari iniziando dal deludentissimo mercato estivo – dovrà dar conto a De Laurentiis. La società dal canto suo non può permettersi ogni anno un mercato ricco, ed ha il dovere di interrogarsi su un gioco mai brillante, una pessima Champions disputata ed una discutibile gestione degli uomini in rosa.