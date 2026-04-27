Il Roma: “Scandalo arbitri il Napoli spera”

Edizione del lunedì del quotidiano napoletano Il Roma, che a centro pagina apre con il nuovo scandalo del calcio italiano.
Il titolo recita: “Scandalo arbitri il Napoli spera” nel commento le motivazioni “Se l’Inter venisse coinvolta nell’accusa di frode sportiva potrebbe cambiare la classifica. A Conte serve il secondo posto“.
Intanto tutto è prematuro, con una inchiesta appena agli inizi anche se da più parti già viene definita come la nuova Calciopoli.
Il corsivo di Salvatore Caiazza va dritto al cuore del problema e cioè l’assoluta mancanza di credibilità e di meritocrazia nei vertici arbitrali: “Da D’Onofrio a Rocchi, passando per Zappi: serve una rivoluzione totale“.