Il Mattino: “Non solo Rocchi: i PM indagano sul sistema arbitri”

Edizione del lunedì del quotidiano napoletano Il Mattino che in prima pagina riporta le ultime notizie sul nuovo scandalo arbitri, la cui portata è ancora tutta da definire.

Il titolo nel taglio basso, sopra ad un primo piano del designatore è: “Non solo Rocchi: i PM indagano sul sistema arbitri“, mentre l’occhiello precisa: “Fischietti graditi all’Inter, faro su più partite“.

Difficile ipotizzare le conseguenze di questo nuovo scandalo, ci vorrà tempo e si dovrà capire quali sono tutte le prove in mano ai magistrati. Di sicuro il calcio italiano, tra risultati deludenti e poca credibilità, avrebbe veramente bisogno di azzerare tutto e ripartire con volti e competenze nuove.

Nel taglio alto spazio anche per i calciatori azzurri, in relax dopo la facile vittoria di venerdì sera contro la Cremonese. McTominay e fidanzata si rilassano in barca: “Dopo la goleada mare e sorrisi: il Napoli si ricarica“.