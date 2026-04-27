Corriere dello Sport ed. Campania: Godiamoci McT”

Il Napoli di quest’anno spesso non ha brillato e non è riuscito a difendere fino in fondo il titolo conquistato lo scorso anno. Tra infortuni e scelte del tecnico spesso la squadra non ha espresso un bel gioco; hanno deluso soprattutto i più attesi, da Lukakua a De Bruyne, oltre a tutti i nuovi acquisti.

In un clima di moderata delusone e tanta voglia di voltare pagina brilla un’unica stella, quella dello scozzese Mc Tominay.

Lo ricorda stamattina in edicola Il Corriere dello Sport che nell’edizione Campania ricorda i numeri super del centrocampista azzurro, l’unico capace di riproporsi quest’anno agli stessi livelli della stagione passata.

Il titolo recita: “Godiamoci McT” ed il commento dettaglia: “Finora 13 gol, al prossimo sarà record“.

E ancora: “Scott incontenibile in Italia” e sulla posizione in campo: “A centrocampo ha ritrovato il suo impatto devastante“.

Infine, sopra al titolo l’interessante confronto che certifica l’impatto di Scott con la Serie A: “A Napoli 26 reti in due anni, a Manchester 29 in otto“