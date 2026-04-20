La Repubblica ed. Napoli: De Laurentiis-Conte, i patti per il futuro”

L’edizione Napoli del quotidiano La Repubblica in edicola stamattina dedica in prima pagina spazio alle vicende della squadra azzurra.

Nel taglio basso a firma Marco Azzi, il titolo recita: “De Laurentiis – Conte, i patti per il futuro” e va diritto al cuore del problema: il presidente dovrà parlare con il tecnico quanto prima e capire come e se proseguire insieme. Sullo sfondo la deludente stagione dopo l’oneroso – e risultato fallimentare – mercato estivo, il gioco che latita e la gestione pessima di rosa e infortuni.

Il tutto nell’anno del centenario con la società che ha il dovere di pensare a svecchiare una rosa costosa e che sente il peso degli anni, mentre sono sempre aperte le questioni irrisolte su Stadio e Centro Sportivo.

Il Commento di Antonio Corbo analizza le questioni di mercato, tra scelte sbagliate, prestiti rispediti al mittente: “Stop agli sprechi, cambia il mercato si sceglieranno giocatori giovani“.