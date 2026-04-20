Il Roma: “Napoli, cercasi l’orgoglio perso”

Il Napoli di Conte non ha attenuanti dopo la gara casalinga persa malamente contro la Lazio sabato pomeriggio: mai visti gli azzurri così deconcentrati, il gioco peggio del solito e nessun tiro verso la porta avversaria.

Edizione del lunedì del quotidiano napoletano Il Roma che a centro pagina aggiorna sul momento della squadra cittadina. Il titolo è la fotografia di cosa stanno vivendo i tifosi: “Napoli, cercasi l’orgoglio perso“. Il commento entra nei particolari: “Contro la Lazio una squadra spenta e priva di motivazioni“.

Sempre nel commento tiene banco anche l’ultima grana della tribolata stagione: “Oggi il rientro di Lukaku, ma non ci saranno sconti” con il belga che rientra dopo le cure individuali e non concordate in Belgio. Troppo tardi: il Napoli non ha bisogno di questo Lukaku per raggranellare i pochi punti che occorrono per l’obiettivo minimo, e poi il rapporto di fiducia con tifosi e società è stato irrimediabilmente compromesso.

Nel corsivo del lunedì Salvatore Caiazza titola: “Conte e la voglia di avere una stampa che non rompa le scatole” e argomenta sulla comunicazione spesso poco felice che il tecnico azzurro ha avuto quest’anno.