Il Mattino: “CAMBIANAPOLI”

Da sabato sera, dopo la scialba prestazione del Napoli di Antonio Conte contro la Lazio, in città la delusione è tanta per una stagione che partiva con i migliori auspici, ma che non è mai decollata.

Prima pagina del lunedì del quotidiano napoletano Il Mattino che a centro pagina riporta gli ultimi aggiornamenti sulla squadra cittadina. Il titolo è eloquente: “CAMBANAPOLI” e Francesco De Luca si interroga sulle parole del tecnico a termine della sconfitta di sabato sera; era opportuno in questo momento, dopo 90′ di nulla ed i giocatori in campo apparsi già in vacanza, spostare l’attenzione sulle voci di mercato e della necessità di svecchiare la rosa?

L’occhiello anticipa le probabili scelte di formazione nelle ultime 5 gare da giocare: “Conte dà spazio a Elmas e Alisson, rientra Rrhamani in difesa”.

Il Napoli ha 8 lunghezze di vantaggio rispetto a Como e Roma, margine ampio ma non sufficiente a garantire il posto in Champions: la squadra e Conte hanno ancora bisogno di punti e, soprattutto, di prestazioni convincenti per dare un minimo di senso ad una stagione veramente difficile e avara di gioco e soddisfazioni.