Corriere dello Sport ed. Campania: Le 5 giornate del Napoli”

Prima pagina del quotidiano sportivo Il Corriere dello Sport, che nell’edizione distribuita in Campania analizza il momento della squadra azzurra.

Il titolo a centro pagina è: “Le 5 giornate del Napoli” in riferimento alle gare che restano alla fine del torneo e al Napoli per blindare il posticino Champions e rendere solo un tantino meno grigia la stagione.

Nel commento si guarda all’immediato futuro, rappresentato dalla gara di venerdì sera contro la Cremonese a caccia di punti salvezza: “Bocciati i Fab Four Possibile svolta contro la Cremonese: dentro Alisson” e ancora: “De Bruyne e Anguissa in difficoltà. In calo Lobotka, a disagio McTominay: il brasiliano si candida per venerdì sera“.

Certo fa veramente specie di come il Napoli, dopo i tanti soldi spesi in estate, debba aggrapparsi alle prestazioni del ragazzo brasiliano, passato da scommessa tutta da vincere, a temporaneo salvatore della patria.

Nel commento anche l’aggiornamento sull’ultimo caso della disgraziata stagione azzurra: “Lukaku è tornato dal Belgio: oggi confronto con Antonio“