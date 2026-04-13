Per il Roma è: “Addio Scudetto”

Edizione del lunedì e consueto ampio spazio per le vicende della squadra cittadina, per il quotidiano napoletano Il Roma.

A centro pagina il titolo è eloquente e non lascia spazio a dubbi: “Addio Scudetto“.

Il commento dettaglia: “Il Napoli sbatte contro il muro del Parma e conquista solo un pari grazie a McTominay che risponde a Strefezza“.

E ancora: “L’Inter vince in rimonta a Como e vola a +9 in classifica“.

Il corsivo di Salvatore Caiazza evidenzia il “non gioco” del Parma e gli errori di atteggiamento e di formazione di Conte: “Cuesta dalla Spagna gioca all’italiana e spegne i sogni di Conte“.