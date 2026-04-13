Il Mattino: “Parmacotti”

Edizione del lunedì del quotidiano napoletano Il Mattino, che in prima pagina narra le ultime vicende della squadra azzurra.
Nel taglio alto sopra ad una immagine di McTominay a terra disperato, si legge “Parmacotti“. L’occhiello al titolo precisa: “Occasione sprecata. Il Napoli frena, l’Inter allunga: sfuma il sogno di avvicinarsi alla capolista“.
L’editoriale di Francesco De Luca si sofferma sull’unico fuoriclasse dell’organico, ormai vero uomo squadra: “McTominay, i gol, i gesti e le parole di un leader“.
Pino Taormina riporta le parole del tecnico a fine gara: “Conte: daremo tutto fino alla fine“.
Infine Marco Ciriello analizza la prestazione dell’unico disponibile che poteva cambiare l’inerzia della gara: “Stavolta l’ascia di Alisson non basta”.