Il Roma sogna: “8 giornate per uno scudetto-bis”

Edizione del lunedì del quotidiano napoletano Il Roma che in prima pagina analizza il momento degli azzurri guidati da Antonio Conte.

Il titolo sprizza ottimismo e fotografa cosa resta da adesso alla fine della stagione: “Napoli, 8 giornate per uno scudetto-bis“. La squadra ha a disposizione soltanto 8 gare per recuperare le 7 lunghezze di distacco dalla capolista Inter; sarebbe un’impresa ancora più grande di quella della passata stagione.

Spareggio per partecipare al prossimo mondiale con gli azzurri in campo martedì: “Nazionale, domani la finale con la Bosnia” e spazio anche alle parole di Politano: “Mondiale, ultima occasione“.

Il corsivo di Salvatore Caiazza titola: “Gattuso e la settimana santa che può far risorgere l’Italia“. Nonostante gli oggettivi limiti di allenatore e squadra l’Italia ha l’obbligo di non disertare la terza partecipazione di fila ai Mondiali.