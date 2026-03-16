La Repubblica ed. Napoli: “Champions vicina, il futuro è blindato”

L’edizione cittadina del quotidiano La Repubblica riporta in prima pagina le ultime vicende della squadra di calcio azzurra.
Nel taglio basso il titolo è: “Champions vicina, il futuro è blindato” giusto cominciare a discutere di bilancio quando mancano solo 9 giornate alla fine del torneo.
Sognare non costa nulla, ma sarebbe oltremodo clamoroso rientrare in questo finale di campionato nella corsa al vertice; l’obiettivo minimo invece sembra veramente vicino, ed è pertanto il momento giusto per cominciare a pianificare il futuro per l’anno del Centenario del club.
Interessante Il Commento di Antonio Corbo che analizza il principale problema che ha caratterizzato la stagione del Napoli e titola eloquentemente: “Conte atto terzo serve subito un patto contro gli infortuni“.