Il Roma su De Bruyne: “Tu si ‘na cosa grande”

Prima pagina del lunedì del quotidiano napoletano Il Roma che come di consueto dedica spazio alle vicende della squadra di calcio cittadina.

Sabato sera contro il Lecce l’entrata in campo di De Bruyne ha cambiato la partita: il fuoriclasse belga ha deliziato il pubblico con le sue giocate; adesso che appare pienamente recuperato dopo il lungo infortunio, aumentano i rimpianti di non averlo avuto a disposizione per gran parte del torneo.

Il titolo omaggia il belga e lo fa “in musica” ricordando il famoso brano di Domenico Modugno che vide la luce proprio in città, al Festival di Napoli nel lontano 1964: Napoli canta De Bruyne “Tu si ‘na cosa grande”. Il commento dettaglia: “Conte ha ritrovato il vecchio campione per il gran finale di campionato“.

L’editoriale di Salvatore Caiazza guarda all’immediato futuro e alla classifica dopo gli ultimi due turni che hanno visto sia Inter che Milan perdere punti rispetto agli azzurri: “È follia pensare di riprendere l’Inter. Ma puntare al vertice è stimolante“.

Insomma, in questi ultimi nove turni il Napoli ha l’opportunità di avvicinarsi il più possibile alla vetta della classifica, in modo da difendere al meglio fino all’ultimo lo Scudetto che porta sulle maglie.