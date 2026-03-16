Il Mattino: “Napoli, operazione futuro”

Edizione del lunedì del quotidiano napoletano Il Mattino che in prima pagina ha spazio anche per le vicende della squadra cittadina.

Il Napoli ha giocato, e vinto, sabato sera contro il Lecce, pertanto la cronaca lascia il passo alle previsioni per la prossima stagione.

Il titolo nel taglio alto recita: “Dela-Conte: dal mercato al centro sportivo un altro patto vincente“. L’occhiello chiarisce: “Napoli, operazione futuro” e l’editoriale di Francesco De Luca analizza i dettagli del probabile accordo tra presidente ed allenatore per continuare il sodalizio per il terzo anno di fila.

I nodi da sciogliere saranno legati al mercato, ed al punto di incontro che si dovrà trovare tra richieste del tecnico e possibilità reali e concrete della società.

Altro punto importante, che potrebbe indirizzare la decisione di Conte per gli anni a venire, è il centro sportivo: un club forte ed ambizioso deve essere in grado di produrre al proprio interno calciatori in grado di poter giocare in Serie A.

Il tutto nell’anno del Centenario della gloriosa squadra azzurra.