Corriere dello Sport ed. Campania: “Conte nel futuro”

L’edizione Campania del quotidiano sportivo Corriere dello Sport apre in prima pagina anche con le vicende della squadra azzurra.

Dopo le tre vittorie consecutive che hanno consolidato il terzo posto, sembra più vicina la riconferma del tecnico per il prossimo anno. Nel taglio basso il titolo anticipa: “Conte nel futuro“.

Il commento spiega: “L’incontro con De Laurentiis farà chiarezza su piani e strategie per la terza stagione azzurra” e, anticipando le mosse future: “Squadra più giovane e colpi mirati sul mercato“.

Stavolta non sarà come l’anno passato, con il tecnico forte dell’insperata conquista del tricolore: Conte dovrà giustificare una stagione europea assolutamente deludente ed un percorso tra infortuni in serie e gestione della rosa tutto ancora da chiarire.

La società dal canto suo dovrà esporre con chiarezza i piani futuri, con la consapevolezza che non sarà possibile un’altra estate di spese enormi sul mercato.