Il Roma: “Il nuovo De Bruyne per la Champions”

Scritto da:
Vincenzo Fenza
-
Prima pagina de Il Roma del 09/06/2026
Prima pagina del quotidiano napoletano Il Roma e consueto spazio alle vicende della squadra cittadina.

A centro pagina il titolo è per il rientro dal lungo infortunio del campione belga: “Il nuovo De Bruyne per la Champions“, il commento ribadisce l’importanza che può avere la sua presenza nel finale di stagione: “Il rientro dell’ex City può essere fondamentale per restare in alta classifica“.

Il corsivo di Salvatore Caiazza analizza un aspetto sconosciuto da vari mesi a questa parte, quello della possibilità di scelta tra varie alternative da parte dell’allenatore: “Conte non deve dimenticare Vergara con il rientro dei big“.

