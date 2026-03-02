Il Roma: “Napoli, mentalità Champions”

Edizione del lunedì, stamattina in edicola, per il quotidiano napoletano Il Roma e spazio alle vicende della squadra di calcio cittadina.

Nel taglio alto si titola: “Napoli, mentalità da Champions con un Lukaku versione bomber” a sottolineare l’importanza dell’ultimo obiettivo rimasto in questa stagione tribolata e del rientro – con rete decisiva – del campione belga lungamente fermo ai box per infortunio.

Sul fronte degli infortuni le notizie sono positive, anche se tutte da verificare nel corso degli allenamenti in settimana: “E Conte può ritrovare De Bruyne, Anguissa e Mc Tominay“.

Allarga il campo il corsivo di Salvatore Caiazza che commenta i successi in serie dei napoletani, sempre bersaglio di critiche feroci e pregiudizi immotivati: “Romelu, Stefano e Sal. È stato un sabato tutto partenopeo“.