Il Mattino: “Napoli, la giostra del gol”

Prima pagina del quotidiano napoletano Il Mattino in edicola stamattina e consueto spazio alla squadra di calcio cittadina.
Nel taglio alto possiamo leggere a firma Gennaro Arpaia: “Napoli, che forza oltre gli infortuni: la giostra del gol” e ancora: “Con Lukaku salgono a 17 i marcatori“
L’editoriale di Bruno Majorano titola: “Le partite infinite” e analizza la voglia di non mollare della squadra in una stagione costellata da infortuni ed errori arbitrali.
Infine, Pino Taormina ricorda l’ex allenatore azzurro scomparso: “Addio a Marchesi, la forza della tranquillità che inizio a gestire Maradona“.