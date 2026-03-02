CdS ed. Campania: “Conte vede doppio”

In prima pagina dell’edizione Campania del quotidiano sportivo Il Corriere dello Sport troviamo le ultime vicende della squadra cittadina allenata da Antonio Conte.

A centro pagina si legge: “Conte vede doppio” e si analizza l’opportunità tattica di schierare contemporaneamente, non solo nei finali concitati, la coppia di prime punte Lukaku ed Højlund; infatti, dopo sei mesi di assenza per il serio infortunio è ritornato il campione belga che sta provando a recuperare la condizione fisica. Il commento dettaglia: “La crescita di Big Rom regala un’altra possibilità da sfruttare dall’inizio oppure a partita in corso“.

Si registrano poi buone notizie dall’infermeria: “Mc Tominay, Anguissa e De Bruyne puntano il Toro“, tutte da verificare nel corso della settimana, anche alla luce delle parole di Conte che ha specificato di voler utilizzare esclusivamente quelli che gli danno le maggiori garanzie, indipendentemente dal nome e dal trascorso.

Infine, nel taglio basso, il doveroso saluto all’allenatore scomparso: “Addio a Marchesi, il signore del calcio” e nel comento: “È stato il primo tecnico di Maradona al Napoli e l’ultimo di Platini alla Juve. Da giocatore ha fatto la storia della Fiorentina“.