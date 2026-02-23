La Repubblica ed. Napoli: “Gravi errori arbitrali”

La prima pagina di stamattina del quotidiano La Repubblica ed. Napoli apre di spalla con il commento alla gara degli azzurri guidati da Antonio Conte, sconfitti a Bergamo anche grazie alle clamorose decisioni degli arbitri, che hanno favorito nettamente l’Atalanta.
Il titolo dell’articolo a firma Marco Azzi è chiaro ed eloquente “Gravi errori arbitrali“, completato dal dettaglio del punteggio: “Napoli, beffa a Bergamo 2-1 contro l’Atalanta“.
L’editoriale del lunedì di Antonio Corbo analizza la generosa e sfortunata prestazione degli azzurri, alle prese con infortuni in serie: “Squadra bella ma leggera in un calcio ormai senza più regole“.