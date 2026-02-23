Il Roma: “Derubati a Bergamo”

Chiara e diretta l’apertura a centro pagina del quotidiano napoletano Il Roma, in merito alla gara di ieri degli azzurri inopinatamente sconfitti dall’Atalanta: “Derubati a Bergamo“; entra nei dettagli il commento al titolo: “Chiffi e il VAR indirizzano il risultato a favore dell’Atalanta revocando un rigore al Napoli e annullando un gol regolare“.

Il corsivo di Salvatore Caiazza riprende l’argomento del giorno e i numerosi episodi che si contano contro la squadra azzurra: “Basta fare la figura dei cogl**ni“.

Infine, l’analisi della partita di Mimmo Carratelli: “Beukema sblocca. Poi le reti di Pasalic e Samardzic”.