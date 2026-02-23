Il Mattino: “Furia Napoli”

L’edizione odierna del quotidiano napoletano Il Mattino apre in prima pagina con la partita di ieri degli azzurri, nettamente falsata dai clamorosi errori arbitrali: “Furia Napoli“. L’occhiello in testa al titolo precisa: “Ancora errori arbitrali, azzurri sconfitti a Bergamo. Il club: sconcertante, viene da pensar male“.
Va diritto al problema l’editoriale di Francesco De Luca che titola: “Cose dell’altro VAR” ed inizia con un chiaro “Var, V come vergogna” a sottolineare il comportamento diametralmente opposto, ed in entrambi i casi sbagliato, dagli arbitri davanti ai monitor che cancellano la decisione giusta di Chiffi – travisando il protocollo – e non intervengono su quella sbagliata, in occasione del gol di Gutierrez.
Di spalla l’articolo di Pino Taormina che racconta l’evolversi della gara “Rigore negato, poi annullato un gol regolare“, le pagelle di Arpaia “Milinkovic prezioso, Elmas invisibile” e infine l’analisi di Bruno Majorano che pone l’accento sulle troppe reti subite “Flop difesa, dieci reti in cinque partite”.