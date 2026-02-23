CdS ed. Campania: “Ci arrendiamo!”

Prima pagina del quotidiano sportivo Il Corriere dello Sport che nell’edizione Campania analizza quanto accaduto ieri a Bergamo nella gara tra i padroni di casa ed il Napoli. Eloquente il titolo ispirato dalle clamorose decisioni arbitrali che di fatto hanno deciso la partita: “Ci arrendiamo!“. L’occhiello in testa al titolo precisa: “Chiffi e il VAR disastrosi, l’Atalanta vince 2-1 in rimonta” e riporta le parole di Manna “Adesso basta, è sconcertante“.

Il commento sotto al titolo riprende l’andamento della gara che danneggia enormemente un Napoli incerottato e impegnato nella difficile rincorsa ad un posto utile per la prossima Champions: “Sblocca subito Beukema. Cancellato il gol di Gutierrez per un fallo inesistente di Højlund su Hien. Decidono Pasalic e Samardzic“.

Infine, nel suo editoriale, non le manda a dire il direttore Zazzaroni che affronta “I disastrosi effetti di un’AIA senza testa” titolando “M’hai rotto League“.