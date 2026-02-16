Il Romanista esagera e non vede l’occasione persa: “Prova di grandezza”

La squadra della Capitale ha un giornale tutto suo, che nell’edizione del lunedì commenta la sfida di ieri sera al Maradona.

A tutta pagina l’esultanza di Malen, il titolo recita: “Prove di grandezza” e l’occhiello precisa: “Due volte in vantaggio con Malen, due volte rimontati da Spinazzola e Allison” e poi, forse esagerando un tantino: “Ma al Maradona dominiamo per larghi tratti, con intensità, senza timori reverenziali” e infine: “Una prestazione di carattere che conferma la crescita in atto. Avanti così“.

Il giornale guarda il bicchiere mezzo pieno senza sottolineare la ghiotta occasione che si presentava agli uomini di Gasperini di agganciare un Napoli ridotto dagli infortuni di troppi uomini chiave ai minimi termini.

Non è certo facile giocare in casa dei Campioni d’Italia ma le statistiche della gara non sembrano confermare questo dominio giallorosso con un possesso palla largamente superiore dei padroni di casa che hanno anche tirato in più, sia in porta che in generale.

La Roma ha dato l’impressione di poter vincere grazie anche alla forma dei suoi attaccanti e alle tante scelte a disposizione di Gasperini, però l’unico spezzone di gara che ha visto una delle due squadre prevalere nettamente sull’altra è stato il finale degli azzurri spinti dalla freschezza e dai dribbling di Alisson Santos.

A Roma sono soddisfatti del risultato quindi. Il Napoli deve fare di necessità virtù e in classifica mantenendo i 3 punti di vantaggio sui giallorossi e guadagna un punto, portando a 4 il distacco, nei confronti della Juventus.

La corsa continua con il prossimo turno ostico per gli azzurri attesi a Bergamo; più agevole sulla carta la gara della Roma che ospiterà la Cremonese.