Il Roma celebra Alisson: “Super Santos”

Spazio alla domenica calcistica della squadra cittadina sulla prima pagina del lunedì del quotidiano napoletano Il Roma.

Il titolo è un chiaro omaggio al nuovo acquisto Alisson che in 20′ si prende gli applausi e pareggia una partita che si era messa male: “Super Santos”, il commento al titolo dettaglia sulla partita: “Il brasiliano evita la sconfitta del Napoli contro una Roma che va due volte avanti” e ancora, a ricordare il problema immancabile di giornata: “Conte perde di nuovo Rrhamani per infortunio“.

L’editoriale di Salvatore Caiazza titola: “La sfortuna continua ma qualche cambio andava fatto prima” in riferimento alla prestazione di molti azzurri apparsi sotto tono.

Infine, nel racconto della partita: “Spinazzola, gol da ex. E Alisson si è subito presentato al Maradona“.