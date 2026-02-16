Il Mattino: “Super Santos”

Edizione del lunedì del quotidiano napoletano Il Mattino che analizza in prima pagina la domenica degli azzurri guidati da mister Conte.
il titolo a centro pagina che celebra l’eroe di giornata, sopra una bella immagine che vede il giocatore festeggiare con Mazzocchi accorso dalla panchina, è: “Super Santos” a voler ricordare il nome di Alisson ed anche quel pallone arancione sogno e delizia di tutti quelli della generazione X.
L’editoriale di Francesco De Luca titola: “La freschezza brasiliana per una squadra che sa lottare” sottolinea lo stato attuale della squadra, ridotta ai minimi termini ma mai doma, e la novità della giornata con Alisson Santos che può dare quel contributo di imprevedibilità che tanto è mancato in questa stagione.
Di spalla l’argomento di questi giorni, della scandalosa simulazione di Bastoni e delle proteste juventine; Guido Trombetti titola con una provocazione: “Il calcio spiegato ai ragazzini. Prima regola: fregare l’arbitro” a ribadire che il problema nasce da lontano ed è soprattutto culturale.