CdS ed. Campania: “Napoli infinito: magia di Alisson”

Edizione locale del quotidiano sportivo Corriere dello Sport del lunedì: la prima pagina è quasi tutta per la sciatrice Federica Brignone che con il secondo oro diventa la protagonista assoluta delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina.

Nel taglio basso spazio al calcio e alla gara di ieri sera del Napoli contro la Roma al Maradona, il titolo è: “Napoli infinito: magia di Alisson” con il brasiliano protagonista di venti minuti veramente buoni, tra dribbling e tentativi a rete. L’occhiello precisa: “Pari in rimonta con la Roma: 2-2” mentre il commento sotto al titolo riassume l’andamento della partita: “Malen gela Milinkovic. Risponde Spinazzola. L’olandese firma il 2-1” e ancora: “Decisiva la mossa di Conte. L’ex Sporting entra e blinda il terzo posto“.

Sempre nel taglio basso spazio anche alla brutta vicenda Bastoni, con la Juventus che protesta e La Penna che riceve minacce sui social: “La Penna denuncia. Elkann chiama Gravina“.