La Repubblica ed. Napoli: “Mc Tominay e Buongiorno i due rebus azzurri”

Scritto da:
Vincenzo Fenza
-
Prima pagina de La Repubblica ed. Napoli del 09/02/2026
La Repubblica ed. Napoli: "Mc Tominay e Buongiorno i due rebus azzurri"

L’edizione locale del quotidiano La Repubblica dedica il giusto spazio alle vicende della squadra cittadina, nell’edizione del lunedì da stamane in edicola.

Nel taglio basso accanto ad una immagine di Mc Tominay in uno dei suoi consueti atteggiamenti datrascinatore, il titolo è: “Mc Tominay e Buongiorno i due rebus azzurri“. Per lo scozzese è probabile l’assenza nella gara di domani in Coppa Italia contro il Como, perdita veramente grave per le qualità del giocatore e il momento di estrema emergenza infortuni. Per il difensore invece il problema è di tutt’altra natura: il ragazzo deve ritrovare, dopo una incredibile serie di errori, serenità e quelle qualità che non può aver smarrito.

L’editoriale di Antonio Corbo guarda al futuro, a quanto di buono è stato fatto e a ciò che necessita assolutamente migliorare: “De Laurentiis-Conte insieme fino al 2027 ma adesso la società dev’essere ripensata“.

Articolo precedenteCds ed. Campania: “Scott, è febbre”
Articolo successivoStadio Maradona sold-out domani contro il Como

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE