La Repubblica ed. Napoli: “Mc Tominay e Buongiorno i due rebus azzurri”

L’edizione locale del quotidiano La Repubblica dedica il giusto spazio alle vicende della squadra cittadina, nell’edizione del lunedì da stamane in edicola.

Nel taglio basso accanto ad una immagine di Mc Tominay in uno dei suoi consueti atteggiamenti datrascinatore, il titolo è: “Mc Tominay e Buongiorno i due rebus azzurri“. Per lo scozzese è probabile l’assenza nella gara di domani in Coppa Italia contro il Como, perdita veramente grave per le qualità del giocatore e il momento di estrema emergenza infortuni. Per il difensore invece il problema è di tutt’altra natura: il ragazzo deve ritrovare, dopo una incredibile serie di errori, serenità e quelle qualità che non può aver smarrito.

L’editoriale di Antonio Corbo guarda al futuro, a quanto di buono è stato fatto e a ciò che necessita assolutamente migliorare: “De Laurentiis-Conte insieme fino al 2027 ma adesso la società dev’essere ripensata“.