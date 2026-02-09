Il Roma: “Un Napoli infinito per la Champions”

Gli ultimi aggiornamenti sul Napoli di Antonio Conte, in prima pagina del quotidiano Il Roma in edicola stamattina.

A centro pagina sopra l’immagine felice ed incredula di Højlund che ha appena realizzato (con il brivido) il rigore che all’ultimo istante ha deciso la gara di sabato sera a Marassi contro il Genoa il titolo è: “Un Napoli infinito per la Champions” a sottolineare come la squadra sia viva e combattiva, a dispetto degli innumerevoli infortuni che si susseguono da inizio stagione.

Il commento al titolo dettaglia il momento della squadra: “Conte va oltre ogni difficoltà ma spera che Mc Tominay recuperi” e ancora, sul giocatore più in difficoltà in questo momento della stagione: “E Buongiorno è un caso“.

Chiaro ed opportuno il titolo del corsivo di Salvatore Caiazza: “Quanto rumore per un rigore netto dopo i tanti penalty assurdi subiti“.