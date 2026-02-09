Il Mattino: “Missione Coppa Italia”

Edizione del lunedì per il quotidiano napoletano Il Mattino e spazio in prima pagina per la squadra di calcio cittadina.
Il titolo nel taglio alto è: “Napoli, missione Coppa Italia” e ancora, in previsione delle scelte dell’allenatore: “Conte pensa alla mini-rotazione“.
L’occhiello specifica e anticipa una probabile grave assenza: “Domani i quarti contro il Como senza Mc Tominay“.
Di spalla l’editoriale di Francesco De Luca titola: “Questa squadra merita rispetto” in relazione ai commenti eccessivi ed improprio di tanti addetti ai lavori, a seguito del rigore concesso al Napoli sabato sera per il fallo allo scadere su Vergara.