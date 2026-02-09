Cds ed. Campania: “Scott, è febbre”

L’edizione Campania del quotidiano sportivo nazionale Corriere dello Sport celebra il campione scozzese del Napoli Scott Mc Tominay.

Il tiolo è: “Scott, è febbre” riferito all’importanza del giocatore per la squadra azzurra e all’amore che suscita tra i tifosi, per le grandi qualità e l’impegno sempre profuso in campo.

L’occhiello sopra al titolo precisa: “Già 10 gol segnati. Anche a Marassi ha trascinato squadra e tifosi“.

Il commento invece riporta all’immediato futuro: “Comanda Mc Tominay ma salterà il Como” e ancora “Dopo 28 partite di fila domani riposerà per recuperare il problema al tendine: tornerà contro la Roma“.

Celebra Mc Tominay anche l’editoriale di Mimmo Carratelli che titola: “Un campione universale“.

Grave la probabile assenza del centrocampista, il quotidiano prova a trovare argomenti di conforto: “Recupera Politano. Højlund a ritmi super: è a -4 dal suo record“.