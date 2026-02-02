Il Roma: “Distorsione al ginocchio Di Lorenzo non si opera”

Prima pagina del lunedì per il quotidiano napoletano Il Roma e consueto spazio dedicato alla squadra di calcio cittadina.
A centro pagina l’immagine ed il titolo sono dedicati al al capitano azzurro: “Distorsione al ginocchio Di Lorenzo non si opera“, sembra quindi scongiurato il pericolo paventato nel dopo gara di una rottura dei legamenti, la necessità di intervenire chirurgicamente e uno stop lunghissimo.
Il corsivo di Salvatore Caiazza analizza lo spinoso tema dei poteri forti delle squadre del nord e titola: “Conte sa chi andare a colpire e per questo chi lo amava ora lo odia“.