Il Mattino: “Rialzati capitano”

Edizione del lunedì del quotidiano napoletano Il Mattino e approfondimento sportivo in prima pagina dedicato allo stop di Di Lorenzo.

Il titolo è “Rialzati capitano” che riassume il sospiro di sollievo dato dal riscontro degli esami strumentali, dopo lo scoramento del dopo gara di ieri.

Il capitano della squadra azzurra era dovuto uscite alla mezzora dell’anticipo di sabato pomeriggio del Napoli contro la Fiorentina, a seguito di un forte trauma al ginocchio, riportato cadendo scoordinato dopo un tentativo di intervento aereo. La diagnosi supportata dal riscontro degli esami è meno nefasta di quanto ipotizzato a caldo: si parla di una distorsione di secondo grado, senza interessamento dei legamenti. Per tali infortuni una prognosi attendibile si può stimare in 4-6 settimane. Intanto oggi il capitano verrà visitato a Villa Stuart, per approfondire ulteriormente diagnosi e iter riabilitativo.

L’editoriale nel taglio basso di Bruno Majorana si affida alle capacità di reazione alle avversità del mister e titola: “Il fattore Conte: lui sa come si fa“.