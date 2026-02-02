CdS ed. Campania: “Serve un Santos”

Scritto da:
Vincenzo Fenza
-
Prima pagina del Corriere dello Sport ed. Campania del 02/02/2026
CdS ed. Campania: "Serve un Santos"

Prima pagina del lunedì del Corriere dello Sport edizione Campania e tanto spazio per la squadra azzurra.

L’occhiello in alto ricorda che “Alle 20 stop al mercato” mentre a centro pagina sotto una bella immagine del giocatore si da il benvenuto al nuovo acquisto azzurro: “Serve un Santos“. Nel commento i dettagli: “Il Napoli abbraccia Allison. L’ex Sporting oggi a Roma per le visite mediche“.

Spazio anche alle condizioni fisiche di capitan Di Lorenzo, infortunatosi contro la Fiorentina: “Di Lorenzo, Ok. Rientra l’allarme per il capitano“, e ancora nel commento: “Trauma distorsivo al ginocchio sinistro: oggi il consulto da Mariani“.

Articolo precedenteIl Roma: “Distorsione al ginocchio Di Lorenzo non si opera”
Articolo successivoCorbo: “Lo staff di Conte costa 18 milioni l’anno”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE