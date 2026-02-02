CdS ed. Campania: “Serve un Santos”

Prima pagina del lunedì del Corriere dello Sport edizione Campania e tanto spazio per la squadra azzurra.
L’occhiello in alto ricorda che “Alle 20 stop al mercato” mentre a centro pagina sotto una bella immagine del giocatore si da il benvenuto al nuovo acquisto azzurro: “Serve un Santos“. Nel commento i dettagli: “Il Napoli abbraccia Allison. L’ex Sporting oggi a Roma per le visite mediche“.
Spazio anche alle condizioni fisiche di capitan Di Lorenzo, infortunatosi contro la Fiorentina: “Di Lorenzo, Ok. Rientra l’allarme per il capitano“, e ancora nel commento: “Trauma distorsivo al ginocchio sinistro: oggi il consulto da Mariani“.