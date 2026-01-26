il Roma: "Non pervenuti"

Non nasconde delusione e preoccupazione per il momento della squadra azzurra il quotidiano Napoletano Il Roma, che nell’edizione del lunedì dettaglia la giornata calcistica.
Il titolo è: “Non pervenuti“, il commento specifica: “Un Napoli senza uomini e energie si arrende alla Juventus anche grazie ad un rigore netto negato ad Højlund“.
Il corsivo di Salvatore Caiazza riguarda il tema arbitri, sempre decisivo e unidirezionale: “Una sconfitta che c’è ma il mondiale Mariani ci ha messo del suo“.
Il racconto della partita di Mimmo Carratelli ha per titolo: “Spalletti si prende l’impari rivincita su Conte“.