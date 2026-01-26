Il Mattino: “Al tappeto”

Edizione del lunedì del quotidiano napoletano Il Mattino e spazio al momento veramente complicato che la vivendo la squadra di calcio cittadina, guidata da Antonio Conte.

Il titolo a centro pagina è tutto un programma: “Al tappeto” che sintetizza lo stato delle cose. L’occhiello dettaglia: “Disfatta azzurra a Torino (3-0) , pesano le assenze e l’ennesimo errore arbitrale: mancato rigore su Højlund“.

Dall’inviato Pino Taormina le parole di Conte sull’episodio contrario: “Amarezza Conte. Vogliamo un calcio pulito“.

L’editoriale di Francesco De Luca titola “Non perdere la testa” in relazione ad una stagione ancora lunga, un posto Champions da conquistare e una Coppa Italia in palio.

Rimane poi la Champions, quella da giocare, e mercoledì la sfida difficile e decisiva sarà contro gli inglesi del Chelsea.