CdS Campania: “C’aggia fa’?”

Brutta sconfitta ieri sera a Torino e speranze scudetto in fumo. Riporta tutto il Corriere dello Sport che nell’edizione Campania sceglie la lingua napoletana per sottolineare il momento e le difficoltà di Conte: “C’aggia fa’?“, l’occhiello chiarisce: “Squadra dimezzata, la Juve vince 3-0 ma sull’1-0 ignorato un fallo su Højlund“.
Ancora più chiaro il commento: “Conte senza dieci giocatori e un rigore clamoroso“.
Da sottolineare anche le parole del tecnico azzurro: “Navighiamo tra onde molto alte. Spero ci sia onestà“. Proprio quanto mancato ieri, con l’arbitro che almeno avrebbe dovuto visionare al monitor l’episodio incriminato.
Infine, l’SOS lanciato da Pasquale Salvione: “Si accettano miracoli“.