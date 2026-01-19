Il Roma: “Napoli a Copenaghen senza dieci azzurri”

Prima pagina del lunedì per il quotidiano napoletano Il Roma stamattina in edicola e spazio al momento, veramente complicato, della squadra cittadina, alle prese con risultati altalenanti ed una serie incredibile di infortuni.

Domani nella fredda Danimarca andrà giocato un vero e proprio spareggio per provare a entrare nella fase ad eliminazione diretta della Champions League, il giornale titola: “Napoli a Copenaghen senza dieci azzurri” e nel commento dettaglia: “Rrahamani e Politano saltano anche la Juve. Mazzocchi e Marianucci sono fuori dalla lista Uefa“.

Esprime preoccupazione per il momento difficile anche Salvatore Caiazza che titola il corsivo con “La rassegnazione di Conte non promette nulla di buono“.