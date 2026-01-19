Il Roma: “Napoli a Copenaghen senza dieci azzurri”

Scritto da:
Vincenzo Fenza
-
Prima pagina de Il Roma del 19/0/2026
Il Roma: Napoli a Copenaghen senza dieci azzurri"

Prima pagina del lunedì per il quotidiano napoletano Il Roma stamattina in edicola e spazio al momento, veramente complicato, della squadra cittadina, alle prese con risultati altalenanti ed una serie incredibile di infortuni.

Domani nella fredda Danimarca andrà giocato un vero e proprio spareggio per provare a entrare nella fase ad eliminazione diretta della Champions League, il giornale titola: “Napoli a Copenaghen senza dieci azzurri” e nel commento dettaglia: “Rrahamani e Politano saltano anche la Juve. Mazzocchi e Marianucci sono fuori dalla lista Uefa“.

Esprime preoccupazione per il momento difficile anche Salvatore Caiazza che titola il corsivo con “La rassegnazione di Conte non promette nulla di buono“.

Articolo precedenteCdS Campania: “Rom c’è”
Articolo successivoSchira: “Il Napoli è interessato a Cambiaghi”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE