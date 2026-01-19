Il Mattino: “La prova del nove”

Edizione del lunedì del quotidiano napoletano Il Mattino e consueto spazio dedicato alla squadra azzurra guidata da Antonio Conte.

Il titolo riporta alla grave emergenza infortuni che da inizio stagione non da tregua al sodalizio azzurro: “La prova del nove“, chiaro riferimento al numero incredibilmente alto di calciatori fermi ai box per problemi di natura fisica.

Infatti, come facilmente pronosticabile, non saranno disponibili per la gara decisiva di Champions League martedì sera nella fredda Copenaghen, Rrahmani e Politano, usciti acciaccati contro il Sassuolo sabato sera e che si aggiungono a tutti gli altri indisponibili.

Arduo per Conte scegliere un undici competitivo ida schierare in campo, mentre per la panchina non ci saranno nemmeno Marianucci e Mazzocchi, fuori dalla lista Uefa.

Il punto di Francesco De Luca titola “Le due zavorre da rimuovere” e analizza i problemi che attanagliano la squadra da inizio stagione.