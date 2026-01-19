GdS: “Lang e Lucca verso l’addio”

Edizione del lunedì per il quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport che celebra a centro pagina l’ennesima vittoria sofferta del Milan di Allegri, che resta nella scia della capolista Inter e arriva al ventesimo risultato utile consecutivo.

Nel taglio basso spazio anche ai colori azzurri, con le ultime notizie di mercato: “Lang e Lucca verso l’addio” e le voci sui probabili sostituti: “Il Napoli va su En-Nesyri“.

Spazio anche al calcio giocato, con gli azzurri decimati dagli infortuni che dovranno giocarsi in rapida successione le carte residue in Champions domani in Danimarca e poi in casa contro il Chelsea, gare intervallate dalla trasferta di Torino contro i bianconeri di Spalletti che inseguono un posto tra le prime quattro: “Rrhamani e Politano saltano Copenaghen e Juve“.